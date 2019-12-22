Шесть лет войны на Донбассе. Итоги 2019 ►

Фото: Joint Forces Operation / Facebook

Каковы шансы, что украино-российский конфликт закончится в 2020 году? Смотрите в новом выпуске программы «Донбасс сегодня»:



• Путин — Зеленский, Зеленский — Трамп. С кем украинский лидер найдет решение проблемы Донбасса?



• Что скрывается за громкими заявлениями Зе-команды о выплате пенсий в Донецк и Луганск? Как могут упростить получение пенсий переселенцам и людям с пропиской на неподконтрольной территории?



• Они учат ненавидеть друг друга: Как язык вражды может стать вторым государственным в Украине и как это остановить.