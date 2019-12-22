На Донбассе утром украинский военный получил ранение

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов в воскресенье утром. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.



«Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранение. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь», - говорится в сводке.



По данным ведомства, с начала текущих суток, 22 декабря, по состоянию на 12.00 боевики дважды обстреляли подразделения Объединенных сил из гранатомета и стрелкового оружия.



Под обстрел попали позиции в районе населенных пунктов Пески и Крымское.



В Минобороны отметили, что участки разведения сил и средств под обстрел не попали.