На Донбассе в воскресенье погиб один военнослужащий, еще один ранен

Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов на востоке Украины в воскресенье, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.



По данным штаба, боевики нарушили режим прекращения огня пять раз.



«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — говорится в сообщении.



Под обстрел попали позиции в районе населенных пунктов Пески, Талаковка, Красногоровка, Крымское и Новолуганское.