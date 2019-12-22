Россия пообещала повлиять на «Л-ДНР» для выполнения заданий «нормандской четверки»

Россия повлияет на группировки «ДНР» и «ЛНР» для того, чтобы решения «нормандской четверки», принятые на саммите в Париже, были выполнены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала, передает «РИА Новости».



«Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему [президенту Украины Владимиру Зеленскому] помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в [Трехсторонней] контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться», — сказал он.



Лавров также считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, кто пытается помешать ему в этом.



«У меня нет сомнений, что он [Владимир Зеленский] лично, как человек, политик и президент, этого хочет. И одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает», — подчеркнул глава МИД РФ.

18 декабря состоялось заседание ТКГ, на котором ожидалось, что стороны согласуют обмен пленными до конца года. Однако договоренность не была достигнута.



Теперь проведение обмена хотят согласовать на заседании в режиме видеосвязи, которое стороны договорились провести 23 декабря.



Также ожидалось, что стороны согласуют новый режим прекращения огня, однако было решено объявить о приверженности текущему «режиму тишины», во время которого не прекращались обстрелы и гибли люди.



Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.