СМИ: Офицер ФСБ за взятку получил документы в Украине. Еще он помогал руководству «ДНР»

Офицер Федеральной службы безопасности России Николай Сытов, который также является помощником по экономическим вопросам в администрации главы группировки «ДНР», за взятки получил водительские права и идентификационный код гражданина Украины. Об этом говорится в сюжете программы «ТСН.Тиждень» на канале «1+1» со ссылкой на материалы контрразведки Службы безопасности Украины.



Отмечается, что ему выдали права в Херсоне, в автошколу он якобы ходил в Славянске, а идентификационный код оформили в Дружковке. Документы были оформлены на гражданина Украины Иванова Николая Олеговича.



Также у него был украинский паспорт, для создания которого он использовал один из бланков, которые остались в оккупированном Донецке. Но еще с мая 2014 года в реестре МВД они среди похищенных и утраченных. В украинской контрразведке считают, что украинские чиновники могли за деньги «закрыть глаза» на то, что паспорт Иванова-Сытова является похищенным.



В государственной налоговой инспекция в Дружковке, где Иванов-Сытов оформлял себе украинские документы — прикрытия, уверяют, что разрешение выдать идентификационный код им дали из Киева. По словам налоговиков, Сытов сам пришел к ним. Но контрразведка СБУ, которая разоблачила Иванова-Сытова, считает — там врут. Россиянин не появлялся ни в Дружковке, ни в Славянске, ни в Херсоне. Везде документы за него получало другое лицо. Такие услуги на черном рынке стоят 1000 долларов, говорят в СБУ.



Кроме того, у Николая Сытова есть родной брат Семен, который тоже является офицером ФСБ и был советником убитого экс-главы «ДНР» Александра Захарченко по вопросам поставок вооружения.



В сюжете говорится, что в Донецке братья работают в тандеме. Их украинские контрразведчики разоблачили в тот момент, когда россияне готовили теракт в управлении СБУ в Мариуполе. Атаку удалось предотвратить и выйти не только на схему легализации агентов, но и на их «бизнес». Сытовы занимались перегоном в Россию украденных на Донбассе автомобилей.



Кроме того, по данным ТСН, Николай Сытов еще торговал партиями краденого угля и через посредников открыл фирму, зарегистрировав ее по фиктивному адресу в центре Киева.