Донбасс. Итоги недели 16 – 22 декабря

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 16 - 22 декабря.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия повлияет на группировки «ДНР» и «ЛНР» для того, чтобы решения «нормандской четверки», принятые на саммите в Париже, были выполнены.



Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская сообщила, что работа над списками для обмена удерживаемыми лицами находится в работе.



«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил об отказе нескольких десятков человек, удерживаемых украинской стороной, участвовать в обмене с «ДНР/ЛНР». В группировке «ДНР» уточнили, что нужно верифицировать 43 человека, которые могут отказаться вернуться в Донецк и Луганск в рамках обмена.



Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова к «очень серьезным компромиссам» в вопросах освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и в России.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами появилось новое препятствие - не все утвержденные лица "процессуально очищенные".



Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорились провести видеоконференцию по обсуждению вопроса освобождения лиц удерживаемых группировками «ДНР» и «ЛНР»23 декабря.



Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что украинская сторона не может передать граждан России на неподконтрольную часть Донбасса в рамках обмена удерживаемыми лицами.



В группировках «ДНР» и «ЛНР» заявили, что в законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации отсутствуют нормы о наделении «особым статусом» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Политика Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом, лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Последний предложил Путину привлечь к работе «нормандского формата» депутатов Украины, РФ, Франции и Германии.



Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что на неподконтрольных территориях Донбасса удерживаются в плену более 200 человек, несмотря на то, что группировки «ДНР/ЛНР» подтверждают почти втрое меньше людей.



Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что Россия должна повлиять на группировки «Л-ДНР» для того, чтобы те выполнили возложенные на них обязанности.



Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Украина сама признала», что «Л-ДНР» представляют собой власть на территории Донбасса, а значит, с ними надо вести переговоры. Отвечая на вопрос о военной технике на неподконтрольной части Донбасса, Путин утверждает, что она могла быть поставлена государствами, которые симпатизируют группировкам «ДНР» и «ЛНР».



Президент Владимир Зеленский подписал продление до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».



Министерство иностранных дел России считает, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об «особом статусе» Донбасса требуют прояснения.



Так называемый парламент при группировке «ЛНР» принял «закон», который устанавливает «границы ЛНР» по границам Луганской области Украины по состоянию на начало конфликта в 2014 году.



Амнистия не может распространяться на людей, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Донбасса, сообщил постпред президента в АР Крым, член рабочей группы по реинтеграции временно оккупированных территорий Антон Кориневич.



Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член ПАСЕ Ульрих Оэмэ встретился с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР» в Минске. Он заявил, что «Л-ДНР» должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе.



Такие действия Оэмэ раскритиковал МИД Украины.



Экономика



Замминистра иностранных дел Василий Боднар исключил возобновление жд-сообщения с Донецком и Луганском на данный момент.



Кабинет министров внесет на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций к юридическим лицам на оккупированных территориях, сотрудничающими с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.



Права человека



На этой неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



Группировка «ЛНР» приговорила гражданина Латвии к 10,5 годам лишения свободы по обвинению в работе на украинские спецслужбы.



Житель Макеевки Донецкой области заочно осужден к 8 годам лишения свободы по обвинению в финансировании группировки «ДНР».



Подозреваемый в причастности к крушению малазийского «Боинга» на Донбассе в 2014 году Владимир Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на сотрудников спецслужб Украины и Нидерландов.



Общество



Утром 22 декабря на КПВВ «Станица Луганская» во время пересечения линии соприкосновения умер мужчина.



Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и Международная организация по миграции направили на Донбасс 21 тонну гуманитарной помощи — наборы матери и ребенка, промышленные и медицинские изделия.



По данным министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, более 100 тысяч украинских детей живут в прифронтовой зоне, с 2014 года от мин погибли 7 детей, травмированы 29.



Пожилой житель города Харцызска умер на контрольно-пропускном пункте, связывающем неподконтрольную украинским властям Горловку с подконтрольной территорией.



Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали въезд группы казаков из 15 человек из России на Донбасс через неконтролируемый Украиной пункт пропуска «Гуково».



Боевики ограничивают передвижения миссии ОБСЕ в южной части Донецкой области.



Боевые действия



В результате обстрела жилого района Золотое-4 21 декабря повреждены два дома.



Житель Марьинки Донецкой области погиб в результате обстрела города со стороны боевиков.



Дайджест ТВ-еженедельников на Донбассе:



«Донбасс сегодня»: Путин — Зеленский, Зеленский — Трамп. С кем украинский лидер найдет решение проблемы Донбасса? // Как могут упростить получение пенсий переселенцам и людям с пропиской на неподконтрольной территории? // Они учат ненавидеть друг друга: Как язык вражды может стать вторым государственным в Украине и можно ли это остановить.



«Нині вже»: Верховная Рада конституционным большинством приняла избирательный кодекс с правками Зеленского // Закаленные морозом и войной. Как перезимуют украинцы, живущие у линии соприкосновения в Донбассе // Может ли Украина переписать Минские соглашения и чего ей это будет стоить. Интервью с экс-представителем в Трехсторонней контактной группе Евгением Марчуком.



«Донбасс реалии»: Как изменятся Донецк и Луганск после реинтеграции Донбасса? // Какой бронеавтомобиль для войны выберет украинская армия? // Кому на оккупированных территориях Новый Год не по карману?

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