Порошенко призвал ввести санкции против прямых поставок российского газа в Украину

Фракция «Европейская солидарность» в Верховной Раде потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил лидер политсилы и пятый президент Петр Порошенко.



«"Европейская Солидарность" потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введение санкций против прямых поставок газа из России. Уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с "Газпромом", и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения», — ссказал Порошенко в эфире телеканала «Украина».



По мнению Порошенко, подобные соглашения являются результатом тайных переговоров, состоявшихся на саммите лидеров стран «Нормандской четверки» в Париже.



«Мы пересекли в этом смысле те "красные линии", о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа», — добавил он.



Бывший президент выступил категорически против отказа от дальнейших судебных исков к «Газпрому»



«С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против "Газпрома". Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 миллиарда долларов, то с 2017 года по 2019 год — те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК "Нафтогаз"», — резюмировал Порошенко.

В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.



Достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа в Украину, однако допускают такую возможность.



По информации «Интерфакс-Украина», ряд украинских компаний уже заключил прямые контракты с «Газпромом» на поставку газа с 1 января 2020 года. Это стало возможным из-за перехода на европейские правила транзита.