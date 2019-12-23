Путин сегодня собирается открыть жд-сообщение по Керченскому мосту

Железнодорожная часть Керченского моста готова к приему первых поездов. Об этом заявил заказчик строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков, передает ТАСС.



«Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что первый поезд по мосту должен двинуться из Санкт-Петербурга в Севастополь в понедельник, 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. На следующий день планируется отправить поезд из Москвы в Симферополь, который будет ехать 33 часа.



В открытии железнодорожного сообщения примет участие президент России Владимир Путин, передают «РИА Новости».

15 мая 2018 года в аннексированном Крыму состоялось официальное открытие автомобильной части моста через Керченский пролив, на которое прибыл президент РФ Владимир Путин. Мост протяженностью 19 километров соединяет аннексированный украинский полуостров и Краснодарский край. Стоимость его строительства составила 6,9 миллиарда рублей.