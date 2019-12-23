Украина - в пятерке стран с высокой смертностью из-за экологии

Украина вошла в пятерку лидеров среди европейских стран по количеству смертей, обусловленных загрязнением окружающей среды. Об этом сообщает Глобальный альянс по вопросам здоровья и загрязнения (GAHP).



По данным исследователей, в Украине 57 258 человек ежегодно умирают из-за загрязнения окружающей среды. По данному показателю Украина занимает четвертое место среди стран Европы.



В тройку лидеров региона вошли также Турция (57 779 смертей), Германия (68 300) и РФ (118 687).



Также четвертое место Украина занимает по количеству смертей на 100 тыс. населения - 128 случаев. Первыми здесь идут Болгария (137), Грузия (140) и Сербия (175).