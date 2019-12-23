В Кремле не объяснили слова Путина о военной технике «симпатизирующих стран» на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять слова главы российского государства Владимира Путина о том, что во многих горячих точках есть военная техника, которую поставляют симпатизирующие страны.



«Нет, я не мог бы здесь какие-то уточнения сделать», — приводит «РИА Новости» ответ Пескова на вопрос о том, какие страны имел в виду российский лидер.



На уточняющий вопрос о том, говорил ли Путин о России, Песков отметил, что ему «нечего добавить к тому, что сказал президент».



В четверг Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос, откуда у группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе танки и тяжелая артиллерия, заявил, что во многих «горячих точках» есть военная техника, которую могут получать от симпатизирующих государств, но это уже их собственность, а не иностранная.