Обвиняемый в убийстве ветерана АТО в центре Киева приговорен к 13 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, обвиняемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в центре Киева в 2017 году. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец у себя в Facebook.



По ее словам, прокурор в дебатах просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы, таким образом, суд полностью поддержал позицию обвинения.



Агентству «Интерфакс-Украина» Максимец уточнила, что подсудимый не признал себя виновным в совершении преступления и просил суд оправдать его.

Преступление произошло 22 июня 2017 года на улице Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота" в центре Киева.



57-летний Сергей Олейник был убит после того, как нетрезвый мужчина начал агрессивно приставать к его сыну, накануне закончившего консерваторию, который играл на пианино. Отец музыканта попытался урегулировать конфликт, но получил от нападающего ножевые ранения в живот и в грудь, от которых скончался на месте.



Убийца, 58-летний Анатолий Чивиков был задержан в тот же день на крыше 5-этажного жилого дома напротив места убийства.

Сергей Олейник в АТО был начальником разведки 1-го батальона 54-й ОМБР, служил в Марьинке, после чего основал и возглавил Всеукраинский профсоюз ветеранов АТО и волонтеров.