«Рейтинг»: Каждый пятый украинец считает «нормандский саммит» по Донбассу событием года

Каждый пятый украинец считает событием 2019 года возобновление переговоров о ситуации на Донбассе в рамках саммита лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия), который состоялся в Париже 9 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».



Кроме того, 48% опрошенных назвали событием года освобождение и возвращение на родину украинских военнопленных моряков и других политических заключенных. В число важных событий 44% включили также выборы президента Украины, а 15% респондентов назвали выборы в Верховную Раду. 13% опрошенных считают важнейшим событием выход сборной Украины в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Для каждого десятого важным в этом году стало укрепление курса гривны.

Политиком года 47% украинцев назвали победившего в 2019 году на выборах президента Владимира Зеленского. Остальные украинские политики участники опроса указывали значительно реже: сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко политиками года посчитали от 8% до 10% респондентов. В пользу пятого президента Украины Петра Порошенко, главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука и экс-премьер-министра Владимира Гройсмана высказались от 5% до 7% опрошенных.