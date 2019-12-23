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Следствие в деле Шеремета назвало улику, которая указывает на причастность Антоненко

23 декабря 2019, 15:29

Следствие в деле Шеремета назвало улику, которая указывает на причастность Антоненко

В подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета в 2016 году использовалась аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз министерства юстиции Украины.

Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у Антоненко вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, корпус которой был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А, оба 1987 года изготовления.

«В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета. На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на корпусе и внутри мины эксперты обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому специалисты дополнительно будут устанавливать их принадлежность.

В полиции отметили, что Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения мины, ссылаясь на нормы закона. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест.

Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им не предъявляли.

Глава МВД Арсен Аваков озвучил данные следствия о том, что Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил родственника своей жены вынести из квартиры мину МОН-50.

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