На Донетчине военному назначили 6 месяцев ареста за похищение человека

Ильичевский районный суд Мариуполе назначил 6 месяцев ареста с отбыванием на гауптвахте военнослужащему, который обвиняется в похищении человека. Информация об этом есть в реестре судебных решений, передает 0629.



По данным следствия, уроженец Хмельницкой области, боец ВСУ, минометчик 12 июля 2019 года, сговорившись с двумя другими товарищами, угрожая автоматом, похитил местного жителя поселка Контантинопольское.



«Потерпевшего силой посадили в авто и вывезли в лесопасадку. Похитители оказывали на него психологическое давление, угрожали убийством, а затем обвиняемый в доказательство своих угроз выстрелил из автомата мужчине под ноги. Военнослужащий привез жителя поселка на территорию военной части в Марьинку, где продолжал применять к нему психологическое и физическое насилие», — говорится в сообщении.



Между обвиняемым и военным прокурором был составлено соглашение о признании виновности. Отмечается, что получено согласие обвиняемого на назначение такого наказания. В соглашении предусмотрены последствия его заключения, утверждения и невыполнение которые разъяснены обвиняемому.



Суд решил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.146 УК Украины (Похищение человека).