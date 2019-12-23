У Зеленского осудили запуск жд-сообщения между РФ и Крымом

Запуск жд-сообщения между территорией России и аннексированного Крыма является противоправным, заявили в представительстве президента Украины в Крыму.



В заявлении ведомства напоминается, что проезд в Крым должен осуществляться только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.



Представительство также осудило приезд президента РФ Владимира Путина в Крым в день запуска жд-сообщения по Керченскому мосту 23 декабря.



«Такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в заявлении.

15 мая 2018 года в аннексированном Крыму состоялось официальное открытие автомобильной части моста через Керченский пролив, на которое прибыл президент РФ Владимир Путин. Мост протяженностью 19 километров соединяет аннексированный украинский полуостров и Краснодарский край. Стоимость его строительства составила 6,9 миллиарда рублей.