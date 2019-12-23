110 военных погибли на Донбассе в 2019 году

110 украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий на Донбассе с начала года. Информацию о всех погибших бойцов по состоянию на 23 декабря опубликовала «Новинарня».



Среди погибших — 107 мужчин и 3 женщины.



«Их 110 — павших в 2019 году в результате боевых действий (по состоянию на 23 декабря; речь идет о подтвержденных боевых потерях всех силовых подразделений в зоне АТО/ООС и смертях от боевых ранений)», — сказано в сообщении.



Большинство потерь пришлось на апрель — в этом месяце в зоне конфликта погибли 15 военных.