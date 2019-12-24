Штаб ООС обвинил боевиков в новых обстрелах

В понедельник, 23 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



По информации штаба, огонь велся у Лебединского, Старогнатовки, Васильевки, Широкино, Новотроицкого, Пивденного.



С начала текущих суток, 24 декабря, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Отмечается, что огонь был открыт из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Березового.

На заседании трехсторонней контактной группы 18 декабря стороны заявили о приверженности режиму прекращения огня.