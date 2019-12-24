В «Нафтогазе» допустили, что Россия может не выполнить условия по транзиту

В «Нафтогазе» признают, что существует риск того, что «Газпром» после отказа украинской стороны от исков к российской компании откажется от договоренностей по транзиту. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире hromadske.



«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — сказал он.



Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над «системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск».



«И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло», — отметил он.



Витренко добавил, что «Нафтогаз» рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины. «Чтобы все же оказывалось определенное давление на российскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документе, и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге», — резюмировал он.

В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.



Достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа в Украину, однако допускают такую возможность.