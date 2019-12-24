Вакарчук спел на новогоднем корпоративе ИТ-компании

Народный депутат от фракции «Голос» Святослав Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе ИТ-компании. Информацию об этом подтвердили в партии.



«Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», — говорится в сообщении.



При этом в политсиле не уточнили размер гонорара нардепа за выступление.



По информации Telegram-канала «Новина», Вакарчук выступил на корпоративе компании Wargaming, разработавшей игру World of Tanks. Выступление якобы запрещали снимать, а группе заплатили 100 тысяч евро.