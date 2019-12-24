Рада побила рекорд по кнопкодавству за день до ее криминализации

По меньшей мере 15 народных депутатов нарушили процедуру личного голосования на сессиях Верховной Рады в 2019 году. На заседании парламента 18 декабря движение «Чесно» зафиксировало наибольшее количество кнопкодавства за всю историю работы Рады — 20 раз.



С начала года антиккорупционеры и журналисты зафиксировали 45 случаев кнопкодавства во время голосования за 8 законопроектов, а также за процедурные решения и при регистрации на пленарные заседания.



Больше всех кнопкодавили нардепы от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) — 27 раз с начала года. Чаще всех процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.

Нардепы кнопкодавили во время голосования за такие законопроекты: 8 раз на голосованиях за законопроект № 2116 — «О Государственном бюро расследований»; 8 раз — за законопроект № 2299 о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования; 7 раз во время голосования за законопроект № 2490-1 об обеспечении конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг; 2 раза голосуя за законопроект № 2317 по улучшению администрирования акцизного налога и по одному факту за законопроекты № 1016, № 1012, № 1052, № 2609.



На заседании 18 декабря нардепы кнопкодавили больше всего — 20 раз. Уже на следующий день Рада приняла законопроект Руслана Стефанчук по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. Закон впервые в истории независимой Украины криминализирует кнопкодавство нардепов.