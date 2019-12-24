Кабмин упростил порядок пересечения КПВВ с Крымом для детей

Дети от 14 до 16 лет, которые обучаются на материковой Украине, смогут самостоятельно пересекать административную границу с аннексированным Крымом. Об этом сообщил премьер-министра Алексей Гончарук по итогу заседания правительства.



Так, несовершеннолетние смогут пересекать КПВВ по упрощенной системе:



— при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины;



— при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.



В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границ Украины.