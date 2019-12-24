Досудебное расследование по торговле корпорации нардепа с «ЛНР» остановили из-за розыска

Следователи органов Службы безопасности Украины остановили досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования терроризма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.



Следствие остановили в связи с тем, что один фигурант объявлен в розыск.



В указанном уголовном производстве фигурирует ООО «Снэк Экспорт», которое, в свою очередь, принадлежит отцу народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки — Виктору Рыбалке.

«Следователями органов безопасности расследуется уголовное производство, в рамках которого сообщено о подозрении гражданину Украины, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве остановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины в связи с розыском подозреваемого», — сообщили в СБУ.



Во время проведения досудебного расследования было установлено, что «с января 2016 года по настоящее время (более точная дата досудебным расследованием не установлена), группа лиц, в которую, в частности, входил заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО «Снэк Экспорт» (имя и фамилия не указываются — ред.), действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с временно работающим гражданином Украины (имя и фамилия не указываются — ред.) и должностными лицами ООО «Мир Пива «(Республика Беларусь), а также другими неустановленными физическими и юридическими лицами, в том числе, действующих на территориях, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", осуществляли деятельность, направленную на финансирование указанных террористических организаций».



В постановлении суда по делу от 27 сентября 2018 года говорится о том, что заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО «Снэк Экспорт» совместно другими лицами наладили незаконные поставки продукции ООО «Снэк Экспорт» на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.



В феврале украинские правоохранители заподозрили Рыбалку в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство.