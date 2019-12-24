«Нафтогаз» и «Газпром» 26 декабря встретятся для окончательного согласования контрактов

НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.



«Мы уже успели выполнить "домашнее задание": подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», — сообщил он.



Он подчеркнул, что общий вариант не предусматривает «сплошные уступки» с украинской стороны.

Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс уже в эту пятницу, 27 декабря, но в то же время добавил, что в случае необходимости работа будет продолжаться и в выходные.

Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на 7,4 млрд долларов , и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год — 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. — по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.