Жители сел на линии соприкосновении столкнулись с нехваткой воды. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.



«Две жительницы (30–39 лет) н. п. Брянка (неподконтрольный правительству, 46 км к юго-западу от Луганска) рассказали наблюдателям, что с 22 декабря водоснабжение в населенном пункте осуществляется только по три часа в сутки», — говорится в сообщении.



Последние три дня нет водоснабжения в неподконтрольных правительству селах Золотое-5 (Михайловка) и Первомайск Луганской области.



Кроме этого, о нехватке воды с 21 декабря 2019 года сообщили жители подконтрольных группировке «ЛНР» городов Кадиевка (ранее Стаханов) и Голубовка (ранее Кировск).



Вопрос нехватки питьевой воды также подняли жители сел Староварваровка и Новоявленка Донецкой области.