На Донбассе ранены двое украинских военных в результате обстрелов

За минувшие и с начала сегодняшнего дня на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что 24 декабря боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. «Противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — рассказали в штабе.



Уточняется, что огонь велся у Березового, Новолуганского, Крымского, Светлодарска, Шум, Троицкого.



С начала текущих суток, 25 декабря, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. «Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения», — добавили в штабе.

На заседании трехсторонней контактной группы 18 декабря стороны заявили о приверженности режиму прекращения огня.