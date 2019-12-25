Глава комитета Госдумы РФ готов ехать в Киев, если позовут

Глава комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников выразил готовность в рамках «межпарламентского диалога» посетить Киев, если от украинской стороны поступит такое приглашение.



«Я не исключаю этого. Я думаю, что мы к этому готовы. Если украинская сторона сделает такое предложение, как мы сделали месяц назад, пригласив их на свой парламентский форум, то почему бы и нет. Мне бы прислали, я бы поехал», — ответил он в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о возможности посещения Киева, передает ТАСС.



Российский парламентарий добавил, что у него есть определенные опасения, связанные проведением такого визита. «Но ничего, нам не привыкать», — добавил Калашников.



Также он позитивно оценил идею одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кума президента РФ Виктора Медведчука о межпарламентском диалоге стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия).



«Это очень положительный итог того, что мы с господином [председателем Госдумы Вячеславом] Володиным начали еще в Страсбурге месяца два тому назад, когда собирались все спикеры Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы тогда уже предложил Рады [Дмитрию] Разумкову составить такой парламентский диалог», — заявил Калашников.



Официального согласия от парламентов Украины, Франции и Германии участвовать в такой инициативе пока не поступало.