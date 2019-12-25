Папа римский на Рождество пожелал мира Украине

Папа римский Франциск в среду во время традиционного рождественского обращения к «Граду и миру» напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле, передает «Интерфакс-Украина».



«Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру», — сказал Папа римский, выступая с балкона собора Святого Петра.



Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения. Папа говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.



Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут мира, безопасности и процветания.