Эстония осудила запуск ж/д сообщения по мосту между РФ и Крымом

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на запуск железнодорожного сообщения между РФ и аннексированным Крымом по мосту через Керченский пролив. Соответствующее заявление главы МИД Эстонии опубликовано в Twitter.



В Эстонии это назвали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.



«Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыма», — заявил Урмас Рейнсалу.



Он также отметил, что Эстония полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.



Ранее прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту пересечения границы поездом из РФ. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.