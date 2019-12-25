В «ДНР» признали, что Минские соглашения не предусматривают ее признание «государством»

В группировке «ДНР» понимают, что Минские соглашения не предусматривают признание подконтрольной им территории Донецкой области в качестве «государства». Об этом заявила глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова.



«Мы понимаем, что именно минский процесс мешает нам стать признанным государством, поскольку там есть определенные нормы, говорящие о том, что республика не является отдельным суверенным государством», — сказала она в интервью «РИА Новости».



Однако, по словам Никоноровой, Минские соглашения не исключают «выход на международную арену», так как там сказано о трансграничном сотрудничестве отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с регионами России.



Также в «ДНР» заявили, что не хотят говорить с украинской стороной о децентрализации без учета «особого статуса» в конституции.

В сентябре глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждал, что частью Минских соглашений является интеграция Донбасса в Россию.