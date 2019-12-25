Подозреваемая в деле Шеремета подала в суд на Авакова

Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко подала иск против МВД и министра Арсена Авакова. Об этом сообщает «Украинская правда».



Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Он подан третьими лицами выступают Аваков и телерадиокомпания «Украина».



Адвокат Кузьменко Владислав Добош уточнил, что иск касается распространения неправдивой информации.



«Мы будем подавать еще много исков ко всем людям, которые распространили ложную информацию. Но это не будет касаться журналистов», — сказал он.



Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка, который ранее выносил решение об избрании Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, в котором погиб журналист Павла Шеремет, и приводила ее в действие.



Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко до 08 февраля 2020 года.