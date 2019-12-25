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Президент Грузии хочет перенять «нормандский формат» для переговоров по Абхазии и Южной Осетии

25 декабря 2019, 22:04

Президент Грузии хочет перенять «нормандский формат» для переговоров по Абхазии и Южной Осетии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили завила о желании дополнить формат переговоров с Россией по южноосетинскому и абхазскому конфликтам по типу «нормандского», включив Германию и Францию. Об этом пишет «Коммерсант».

В интервью «Общественному вещателю Грузии» Зурабишвили отметила, что «если у Грузии будет возможность вести переговоры с Москвой в формате типа ’’нормандского’’», то это «надо было бы приветствовать», поскольку у Тбилиси «нет ресурсов вести переговоры с Россией один на один». Нынешние форматы взаимодействия с РФ, уверена она, «ставят страну в неравное положение»: «Ведь почему Украина ведет переговоры в нормандском формате, а не с глазу на глаз с Россией?» — спрашивает она.

По мнению грузинского лидера, применение «нормандского формата» переговоров в случае Украины «носит характер теста», поскольку если он оправдает себя в украинском случае, то в повестку дня «встанет вопрос о его распространении» и на другие регионы.

В «нормандский формат» по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, РФ, Германия и Франция. Последняя встреча лидеров данного формата состоялась 9 декабря в Париже.

По итогам саммита в Париже было обнародовано коммюнике, в котором указаны дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. В частности, договорились об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» должна состоятся через четыре месяца.

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