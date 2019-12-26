Полковника Минобороны уличили в системном вымогательстве

В Хмельницкой области по подозрению в систематическом взяточничестве задержан начальник одного из отделов Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации спецслужбы, полковник организовал схему получения «откатов» от коммерсантов за непрепятствование при поставках газа на объекты Минобороны в Хмельницком. За взятки чиновник также давал «гарантии» в победе в тендерах на 2020 год.



Сотрудники СБУ задокументировали, как подозреваемый получил с помощью посредника 80 тысяч гривен взятки от директора фирмы-подрядчика.



Кроме этого, чиновника уличили в вымогательстве 40 тысяч гривен за непривлечение местного жителя к воинской службе. Во время обысков по месту работы и жительства фигуранта изъята часть неправомерной выгоды и документация.



Полковнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения его с должности.