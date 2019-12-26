60 квартир для переселенцев Кабмин хочет успеть купить в этом году

До конца этого года государством планируется покупка 60 квартир и одного дома для переселенцев. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, передает Правительственный портал.



«Еще одна очень важная победа, как говорится под елку! В 60 квартир и 1 жилой дом смогут заселиться семьи ВПО уже в этом году», — отметила министр.



Отмечается, что уже перечислены средства субвенции в регионы на приобретение временного жилья для ВПЛ по принципу 70% на 30% из государственного и местного бюджетов соответственно.



В общем средства пошли в 12 населенных пунктов, которые присоединились к этой программе. Больше всего, 40 квартир, будут приобретены в Мариуполе, также 6 квартир в Житомире, остальные жилища купят во Львовской, Донецкой и Харьковской областях.

В Украине до сих пор нет учета переселенцев, которым нужно жилье.



По состоянию на начало декабря в Украине зарегистрировано более 1,4 миллиона переселенцев из оккупированных частей Донбасса и Крыма.