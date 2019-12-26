Зеленский назначил 9 новых глав РГА в Донецкой области

Сегодня были представлены 9 новых глав районных государственных администрации (РГА) в Донецкой области. Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко вручил им удостоверения во время заседания коллегии в Краматорске.



Распоряжения о назначении были подписаны президентом Владимиром Зеленским.



Новые главы райгосадминистраций:



• Мангушская — Наталия Букреева

• Никольская — Алиса Веселкина

• Бахмутская — Татьяна Ерохина

• Добропольская — Баранник Александр

• Константиновская — Алексей Рослов

• Ясиноватская — Николай Коваленко

• Волновахская — Александр Капитоненко

• Марьинская — Евгений Данилюк

• Великоновоселковская — Анатолий Нимченко