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Зеленский назначил 9 новых глав РГА в Донецкой области

26 декабря 2019, 11:46

Зеленский назначил 9 новых глав РГА в Донецкой области

Сегодня были представлены 9 новых глав районных государственных администрации (РГА) в Донецкой области. Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко вручил им удостоверения во время заседания коллегии в Краматорске.

Распоряжения о назначении были подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Новые главы райгосадминистраций:

• Мангушская — Наталия Букреева
• Никольская — Алиса Веселкина
• Бахмутская — Татьяна Ерохина
• Добропольская — Баранник Александр
• Константиновская — Алексей Рослов
• Ясиноватская — Николай Коваленко
• Волновахская — Александр Капитоненко
• Марьинская — Евгений Данилюк
• Великоновоселковская — Анатолий Нимченко

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