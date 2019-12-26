Зеленский назначил 9 новых глав РГА в Донецкой области

Сегодня были представлены 9 новых глав районных государственных администрации (РГА) в Донецкой области. Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко вручил им удостоверения во время заседания коллегии в Краматорске.
Распоряжения о назначении были подписаны президентом Владимиром Зеленским.
Новые главы райгосадминистраций:
• Мангушская — Наталия Букреева
• Никольская — Алиса Веселкина
• Бахмутская — Татьяна Ерохина
• Добропольская — Баранник Александр
• Константиновская — Алексей Рослов
• Ясиноватская — Николай Коваленко
• Волновахская — Александр Капитоненко
• Марьинская — Евгений Данилюк
• Великоновоселковская — Анатолий Нимченко