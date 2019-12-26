В Краматорске построят многоэтажный дом для служебного использования переселенцами на госслужбе

В Краматорске планируют построить 12-этажный дом для служебного использования внутренними переселенцами, находящихся на государственной службе. Об этом рассказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в эфире «Громадського радио».



По его словам, на Донетчине зарегистрировано более 505 тысячи переселенцев, а жильем обеспечены только 925 человек.



«Действительно, дом планируют построить с нуля в Краматорске на перекрестке улиц Дружбы и Марии Примаченко. По проекту, это должен быть 12-ти этажный дом на 121 квартиру, 11 — однокомнатных, 11 — трехкомнатных и 99 — двухкомнатных», — рассказал Кириленко.



Строительство профинансируют из областного бюджета, а квартиры будут распределены между переселенцами, которые будут заняты на госслужбе.



«Исключительно для временного проживания. То есть, это будет исключительно служебное жилье», — отметил председатель ВГА.

В Украине до сих пор нет учета переселенцев, которым нужно жилье.



По состоянию на начало декабря в Украине зарегистрировано более 1,4 миллиона переселенцев из оккупированных частей Донбасса и аннексированного Крыма.