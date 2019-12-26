Суд признал неконституционным закон Зеленского о лишении нардепов мандатов

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект № 1027 президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование. Об этом «Українським Новинам» сообщил представитель Зеленского в Конституционном Суде, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Федор Вениславский.



По предварительной информации Вениславского, судьи отмечают, что инициатива Зеленского сужает права человека.



Зеленский предлагал лишать депутата мандата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или парламентских комитетов; в таком случае полномочия депутата прекращает Верховный Суд.



3 сентября Рада попросила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта президентского № 1027.