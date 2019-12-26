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Следком России отпустил журналистку «Новой газеты»

26 декабря 2019, 18:47

Следком России отпустил журналистку «Новой газеты»

Специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину задержали в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности «ЧВК Е.Н.О.Т». Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной), могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц», — говорится в заявлении ведомства.

По состоянию на 17:30 журналистку отпустили. Редакция «Новой газеты» выразила недоумение из-за действий сотрудников Следственного комитета РФ, которые не обращались в газету с запросом о сотрудничестве в рамках расследования.

Ранее издание заявляло, что обыски у Полухиной связаны с профессиональной деятельностью журналистки, в частности, касались действий незаконных вооруженных формирований на Донбассе, а также с расследованиями фактов контрабанды.

В феврале 2019 года «Новая газета» опубликовала материал Полухиной «Еноты в клетке». В нем говорится о том, как Россия финансировала и курировала боевиков на Донбассе и в Крыму, а позже российские кураторы начали «избавляться» от подопечных, привлекая их к уголовной ответсвенности.

«Медуза» писала, что представители «Е.Н.О.Т.» сотрудничали с сотрудниками ФСБ, которые занимались контрабандой смартфонов. 

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