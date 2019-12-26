Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 26 декабря.

Политика

В «большом обмене» между украинской стороной и группировками "ДНР"/"ЛНР" 29 декабря примут участие более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По информации «Московского комсомольца», обмен может состояться на КПВВ «Майорское» в Донецкой области.



Украинская сторона готовится к полному прекращению огня с 1 января, заявил министр обороны Андрей Загороднюк. Он также сообщил, что Киев определил новые участки для разведения вооруженных сил и средств с боевиками.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал стремление президента Украины Владимира Зеленскому к урегулированию конфликта на Донбассе.



Экономика



Власти Украины изучают возможность прекращения водоснабжения на подконтрольную «ДНР» территорию в случае отсутствия оплаты.



Группировка «ДНР» повысит стоимость проезда в общественном транспорте на подконтрольной ей территории.



Общество



«ДНР» планирует включать гимн России в ежедневных эфирах сепаратистских радиостанций на подконтрольной боевикам части Донецкой области.



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