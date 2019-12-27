На Донбассе ранен украинский военный

За минувшие сутки, 26 декабря, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Огонь велся по украинским позициям в районе Невельского, Васильевки, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного, Лебединского, Пивденного, Новгородского, Крымского, Троицкого, Старого Айдара, Травневого, Шум, Орехово.



С начала текущих, 27 декабря, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. «Из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово. Потерь с нашей стороны нет», — рассказали в штабе.