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Украинский словарь современного языка назвал слово года

27 декабря 2019, 10:11

Украинский словарь современного языка назвал слово года

Неологизм «диджитализация» признан словом 2019 года в Украине по версии словаря современного языка «Мислово».

Этот неологизм вошел в украинский язык лишь несколько лет назад, добавляют авторы словаря. Он является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

Как указано на сайте «Мислово», слово «диджитализация» представляет собой упрощенную форму более точного термина «цифровая трансформация» и является проявлением глобальной цифровой революции.

Отмечается, что термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом.

Также в этом году было создано министерство цифровой трансформации Украины, которое ставит перед собой задачу по цифровизации страны. «Государство в смартфоне» — еще одно проявление диджитализации, также стало важным выражением уходящего года, отмечают составители рейтинга.

Авторы рейтинга отмечают, что в этом году победило слово, не связанное с политикой. Однако остальные слова из первой пятерки рейтинга отражают перипетии политической жизни страны: сокращение фамилии президента «Зе», «монобольшинство», «турборежим», «разведение» войск на Донбассе. Далее в рейтинге значатся словосочетание «красные линии» из лексикона оппонентов Зеленского и слово «пленные», частота использования которого в СМИ связана с ведущимися в рамках минского процесса переговорами об освобождении удерживаемых лиц.

Словарь «Мислово» выбирает слово года в седьмой раз. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и социальная значимость. В прошлом году самым популярным было слово «томос, в 2017 — «безвиз», в 2016 — «коррупция», в 2015 — «блокада», в 2014 — «киборги», в 2013 — «евромайдан».

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Диджитализация

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