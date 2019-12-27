Обвиняемый в причастности к гибели 10 украинских военных тоже оказался в списке на обмен

Подозреваемый в причастности к гибели украинских военных на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко внесен в список на обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР» / «ЛНР». Об этом стало известно 26 декабря во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, который повторно слушает дело Бутрименко после апелляции, передает «Радио Свобода».



Во время заседания суда по ходатайству прокуратуры подозреваемому также была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.



По словам адвоката Елены Яркиной, теперь Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности Украины. Сейчас дело против него не закрыто — он остается в статусе обвиняемого. Следующее заседание суда назначено на 15 января.



Яркина добавила, что пострадавшие настаивают, что Бутрименко — преступник, но согласны, чтобы его обменяли на военнопленных. «Предварительные разговоры с семьями пострадавших были следующего образа: если его обменяют на других военных, которые остались в "ДНР-ЛНР", то эта позиция гуманна. Люди понимают все это. И все очень сильно хотят, чтобы Бутрименко был обменян на Сергея Глондаря и Александра Коринькова из 3-го полка спецназначения», — отметила адвокат.

16 мая 2019 Куйбышевский районный суд Запорожской области признал Николая Бутрименко виновным в финансировании терроризма. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Однако поскольку обвиняемый находится в предварительном заключении с 1 июня 2016 года, то, по так называемым «законом Савченко», он сможет выйти на свободу уже через год.



По данным свидетелей по его делу, Бутрименко в 2014 году сообщил поддерживаемым Россией боевикам об украинских спецназовцах у Снежного, после чего военных обстреляли и 10 из них — погибли.



Прокуратура и пострадавшие подали апелляцию на приговор Бутрименко.



23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве сообщили, что списки на обмен еще окончательно не готовы.



По информации СМИ, обмен между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР» состоится 29 декабря. По данным «Интерфакса», в нем поучаствуют более 200 человек. Обмен может состояться на пункте пропуска «Майорское» под Горловкой.



Ранее стало известно, что группировки «Л-ДНР» включили на обмен экс-беркутовцев, которые подозреваются в расстреле участников Майдана, в также обвиняемых в теракте в Харькове.