Москва надеется на возобновление поставок электроэнергии в Украину

Москва считает неконструктивным решение Киева о запрете на поставки электроэнергии из России, и рассчитывает на отмену этого решения. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».



Он отметил, что РФ готова обеспечивать Украину электроэнергией в необходимых объемах.



«Мы не так много поставляем (электроэнергии на Украину). В основном у нас перетоки, но там тоже небольшие объемы, потому что украинская энергосистема сама по себе достаточно сильная, мощная. Мы последние годы не поставляли электроэнергию на Украину. И только возобновили это несколько месяцев назад в качестве пилотных поставок», — рассказал Новак.



Отмена запрета импорта из России электроэнергии стала бы разумным шагом, считает он.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон «О рынке электрической энергии», предусматривающие запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. В то же время Кабинет министров имеет право отменить этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.



3 октября стало известно, что Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электроэнергии из России. Российское электричество начало продаваться на украинском рынке «на сутки вперед». Одной из первых компаний, купивших российскую электроэнергию, стала «Днепроазот», которая входит в группу «Приват» Игоря Коломойского. Общая доля импортного российского электричества в Украине составила менее 1%.