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Тейлор видит смысл во введении миротворцев после ухода российской армии из Донбасса

27 декабря 2019, 12:10

Тейлор видит смысл во введении миротворцев после ухода российской армии из Донбасса

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор видит смысл во введении миротворческой миссии ООН на Донбасс на промежуточном этапе между уходом российских военных и восстановлением украинского контроля над регионом. Об этом он сказал в интервью ZN.UA.

«Урегулирование в Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы из Донбасса уйдут, а Украина, в конечном счете, восстановит свой контроль. И Волкер, и другие хорошо вам известные люди, работали над тем, как можно этой цели добиться. По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил... Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть», — сказал Тейлор.

«Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним», — добавил дипломат.

Тейлор также отметил, что без разрешения проблемы Донбасса и Крыма хороших отношений между США и Россией, а также Евросоюзом и Россией быть не может.

Тейлор покидает свой пост в связи с истечением срока его назначения временным руководителем дипмиссии США в Киеве.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает, что Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на неподконтрольной территории Донбасса. Условием такого шага будет нерезультативность Минских договоренностей.

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