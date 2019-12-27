В Луганской области обещают потратить 3 миллиарда гривен на ремонт дорог в 2020 году

В 2020 на ремонт дорог государственного значения будет потрачено 2,5 миллиарда гривен, еще 500 миллионов будет предусмотрено на восстановление дорог местного значения. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



«В 4 раза больше, чем Донецкая область мы получили денег — 2,5 миллиарда гривен [на ремонт дорог государственного значения]. Фантастическая сумма для Луганской области! <...> У нас есть еще 500 миллионов на областные наши дороги. Поэтому это 3 миллиарда гривен», — сказал он в эфире телеканала «UA:Донбасс».



Гайдай отметил, что уже началась работа над проектно-сметной документацией. Также зимой будут проведены экспертизы и тендеры.



При этом, по словам губернатора, чтобы отремонтировать все дороги в области «нужны не миллиарды гривен, а миллиарды долларов».

В 2020 году правительство планирует направить 74,4 миллиарда гривен на финансирование дорожной отрасли. В частности, в Государственный дорожный фонд должно поступить 69,7 миллиарда гривен.



30 октября во время Форума единства в Мариуполе министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году из Дорожного фонда на восстановление дорог местного значения в Донецкой области будет выделено 1,43 миллиарда гривен, а в Луганской — 660 миллионов гривен.