Глава ЛугОГА допустил, что кризис власти в Северодонецке поможет решить реформа децентрализации

Военно-гражданская администрация может появиться в Северодонецке после реформы децентрализации в Украине. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



16 декабря президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти. По словам главы ЛОГА, в случае принятия закона префект, учреждение которого предполагает законопроект, сможет изменить административное устройство Северодонецка.



«ВГА по закону не так просто ввести. Должны быть определенные причины. В том законе о децентрализации, который президент внес на рассмотрение, есть институция префектов и полномочия префекта будет достаточно, чтобы отстранить на некоторое время мэра города», — сказал Гайдай в эфире телеканала «UA: Донбасс».



В то же время, по мнению чиновника, полномочия префекта в данном случае могут быть превышенными.



«С одной стороны, это может многовато власти (у префекта — прим.), но давайте говорить так. Тут присутствует человеческий фактор... Если префект будет адекватным и увидит тот беспорядок, то он сделает определённые шаги», — считает руководитель области.

Луганская облгосадминистрация еще в феврале 2019 года инициировала создание военно-гражданской администрации в Северодонецке, где на протяжении нескольких лет продолжается борьба за власть.



25 декабря суд в шестой раз восстановил в должности мэра Северодонецка Валентина Казакова. Луганский окружной административный суд признав незаконным решение городского совета от 9 сентября о досрочном прекращении полномочий Казакова.