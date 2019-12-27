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Кабмин упростил получение гражданства иностранцами, воевавшими на Донбассе

27 декабря 2019, 14:40

Кабмин упростил получение гражданства иностранцами, воевавшими на Донбассе

Кабинет министров утвердил механизм получения вида на жительство иностранными гражданами, которые защищали суверенитет Украины в боях на Донбассе. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что утверждение соответствующего механизма упростит процедуру получения добровольцами АТО из других стран гражданства Украины.

«Важно, что решение Правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства», — написал он в Telegram.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, пробывшим в зоне боев на Донбассе более 30 дней. Согласно закону, статус УБД смогут получить добровольцы, которые не присоединились к официальным силовым структурам. По словам министра ветеранов Оксаны Коляды, речь идет о более 3 тысячах участников АТО/ООС.

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