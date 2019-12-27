Ветеран АТО «Пума» осталась под арестом в деле о покушении на бизнесмена

Печерский суд Киева оставил под стражей ветерана АТОР и волонтера Инну Грищенко с позывным «Пуму», подозреваемую в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области в июле 2018 года, путем подкладывания под автомобиль взрывного устройства. Об этом сообщает «Громадське».



Прокуратура просила продлить арест подозреваемой, подчеркивая риски побега Грищенко, препятствование следствию, давление на потерпевших и свидетелей, уничтожение вещественных доказательств. Сторона обвинения отмечала, что на вероятную причастность женщины к совершению покушения на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области указывают результаты экспертиз, которые установили наличие ДНК «Пумы» на взрывном устройстве и окурках, которые нашли рядом с местом преступления.



Прокуроры отметили, что муж Инны Владислав Грищенко, который также задержан и находится под стражей, передавал жене записки с установками. Их содержание прокуратура не озвучила на заседании.



Также в прокуратуре отметили, что свидетели по делу подтвердили, что в июле 2018 года знакомый Грищенко Иван Вакуленко брал в аренду автомобиль, на котором ездил в город Косов Ивано-Франковской области.



Сторона защиты возражала в удовлетворении ходатайства, отмечала, что факт наличия волос подозреваемой на взрывном устройстве не свидетельствует о том, что она его закладывала, а записки мужа к подозреваемой, на которые ссылается следствие, свидетельствуют якобы о ее неосведомленности в преступлении.



Также адвокат отметил необходимость медицинского обследования Инны Грищенко, добавил, что у нее есть несовершеннолетняя дочь, которая фактически осталась сиротой и отметил, что подзащитная не была судимой, имеет прочные социальные связи и поддержку общественности.



Сама подозреваемая назвала «давлением на волонтеров и добровольцев» данное дело и дело убийства журналиста Павла Шеремета. Она отрицает свою причастность к обоим из них.



Грищенко заверила, что не собирается бежать, готова носить электронный браслет, сдать паспорта, а также предоставить доступ к видеокамерам у места жительства, чтобы следователи видели кто к ней заходит.



Грищенко также фигурирует в телефонных разговорах, обнародованных МВД в рамках расследования убийства Павла Шеремета в 2016 году. Обвинения в данном производстве «Пуме» не предъявляли.