«Газпром» выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда

Российский «Газпром»выплатил компании «Нафтогаз-Украина» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпрома».



Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подтвердил перечисление средств.

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на 7,4 млрд долларов , и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год — 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы — по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.



В «транзитной» части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и «Газпромом», а также договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.