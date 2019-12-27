В Украине создадут Советы переселенцев

В Украине планируется создание советов переселенцев при облгосадминистрациях и горсоветах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Пилотные советы будут созданы при Луганской ОВГА, Краматорской городском совете и при Харьковской ОГА.



«Совет ВПО планируется, как консультативно-совещательный орган, в состав которого войдут перемещенные лица и жители определенной территориальной общины, представляющие интересы ВПО», — говорится в сообщении.



Совет должен привлекаться к разработке и реализации местных политик, принимать участие в осуществлении местного самоуправления.