В Донецкой области мужчина застрелил троих соседей и покончил с собой

В городе Северск Донецкой области мужчина возле собственного двора из охотничьего ружья застрелил трех соседей, после чего покончил с собой. Об сообщает Отдел коммуникации ГУНП области.



По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина расправился с соседями у своего двора.



Правоохранителям об инциденте сообщила местная жительница, которая услышала выстрелы.



«К 35-летнего мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56 и 60 лет получили смертельные ранения. Тогда стрелок из того же оружия выстрелил в себя и умер», — сообщили в полиции.



Открыто уголовное производство статье об умышленном убийстве (ч.2 статьи 115 УК Украины).